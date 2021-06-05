شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع جهازه المعاون قبل عودة تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل عودة التدريبات الجماعية، والمقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق كان حصل على إجازة لمدة 5 أيام، عقب التعادل السلبى مع الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويخضع اللاعبون لقياس أوزان قبل انطلاق التدريبات، خاصة أن المدير الفنى سبق وحذر من زيادة الوزن فى أيام الراحة، حتى لا تتأثر اللياقة البدنية للاعبين بتلك الزيادة.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم 26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري العام برصيد 55 نقطة وذلك بعدما خاض 25 جولة من عمر البطولة.

الزمالك سجل خلال الـ 25 مباراة 44 هدفًا ولم تسكن شباكه سوى 18 هدفا، وجاءت نسبة التهديف العالية للزمالك فى أخر ربع ساعة من المباريات وبالتحديد من الدقيقة 75 وحتى الدقيقة 90.. حيث أحرز الفريق خلال هذه الفترة 9 أهداف من اجمالي 44 هدفا بنسبة 20.5% .