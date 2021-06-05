شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني خارج حسابات الأهلي في مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت حظوظ محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في المشاركة أمام الترجي التونسى يوم 26 يونيو الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لعدم اكتمال تعافيه من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية.

ورغم أن الوقت مازال طويلاً عن مباراة العودة أمام بطل تونس في نصف نهائي أفريقيا إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن محمد هاني لن يلحق بمباراة العودة أمام الترجى فى القاهرة.

ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.

ووفقاً لتقرير الجهاز الطبي للأهلي، فإن محمد هاني سيعود لتدريبات الفريق الجماعية وبشكل قوي أواخر يونيو الجاري وربما أول يوليو المقبل بما يعني غيابه عن مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل تونس.

ويعاني محمد هاني من إصابة بشد "تقيل" في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي بقطر والذي حصده الأهلي مؤخراً للمرة السابعة في تالاريخ.