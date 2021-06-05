نفوق لبوة بسبب كورونا في الهند

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

قالت حديقة حيوان على مشارف مدينة تشيناي جنوب الهند اليوم الجمعة إن لبوة آسيوية في التاسعة من عمرها نفقت إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وتم رصد العديد من حالات الإصابة بكورونا لدى الحيوانات من بينها شبلا نمر أبيض يعتقد أنهما نفقا بسبب الإصابة بكوفيد-19 في باكستان المجاورة وأسود أثبتت الفحوص إصابتها في إسبانيا والهند.

وقالت حديقة حيوان أريجنار آنا "نفقت اللبوة نيلا البالغة من العمر تسع سنوات متأثرة بإصابتها بالمرض مساء الثالث من يونيو".

وأضاف بيان للحديقة أنه تم رصد التفشي في الحديقة يوم الخميس مع ظهور أعراض على أغلب الأسود، وتم وضع الحيوانات المصابة في الحجر الصحي مع علاجها بالمضادات الحيوية.

وقال البيان "تم إرسال عينات من النمور والثدييات الكبيرة للفحص".