شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مفاجأت الاستقالة الرسمية لمدرب منتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات ورحيله ومنصبه مفاجات صادمة والكشف عن أسرار كثيرة فى 12 بنداً كان من أبرزها كما جاء في نص الاستقالة: "عدم الاهتمام بالمنتخب أثناء البطولة العربية وعدم تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بأي فوز حتي الوصول إلى المباراة النهائي و عدم زيارة الفريق أثناء البطولة ، إلي جانب زيارة رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد لفريق المغرب قبل المباراة النهائية في حجرة الملابس لتشجعيهم وعدم دخولهم غرف خلع ملابس منتخب مصر أسوة بالمنافس مما كان له أثر نفسي سلبي على الجهاز واللاعبين.

وجاء فى أسباب استقالة المدير الفني لمنتخب الصالات والتى ننشرها البنود التالية :

- تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021.

-إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة.

-توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم.

-إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتي كأس العالم.

-إنتهاء الدوري المحلي في فبراير .. دوري ضعيف جدا.

-تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب.

-تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي في شهر إبريل بدون مدرب عام.

-الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، و كان يمكن أن تؤجل شهرا للاستتعداد القوي وتم التحفظ.

-أول معسكر مغلق للاستعداد للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية و الفرق المشاركة.

-قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية و قد صرحت لهم بأن الفريق لا يستطيغع الوصول إلى النهائي بسبب الإعداد ..ولو هذا حدث يصبح إنجازاً ، ولكن تم الإنتقاد من رئيس اللجنة على الأداء بعكس ما تم الاتفاق عليه.

يذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح قد نجح في التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامتها بليتوانيا في سبتمبر المقبل.