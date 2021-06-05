شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يفجر مفاجأة حول إصابة عبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر طبى داخل النادى الإسماعيلى، عن أن التقرير الطبى الخاص بعبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش أثبت إصابته بتليف جزئى فى العضلة الأمامية.

وقال المصدر لـ ”الخليج 365” : " عبد الرحمن مجدى تعرض للإصابة فى العضلة الأمامية ثلاث مرات على التوالى وفى نفس المكان وبالتالى من الطبيعى أن يتعرض لتليف جزئى فى موضع الإصابة وهو سبب تأخره فى العودة للملاعب، لاسيما أن التليف لا يظهر فى الأشعة وإنما يعاود اللاعب الألم مع كل مرة يبذل فيها مجهود فى التدريبات أو المباريات".

وشارك عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى هذا الموسم فى ثلاثة مباريات فقط بالدوري بإجمالى 141 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل هدف واحد ، وغاب عبد الرحمن مجدي عن الاسماعيلى 170 يوما، إذ يرجع ظهوره الأخيرة إلى 17 ديسمبر 2020 يوم التعادل 3-3 أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري ودخل اللاعب قائمة الدراويش لمواجهة المصرى فى ابريل الماضى قبل أن تتجدد إصابته مرة أخرى ونفذ عبد الرحمن مجدى برنامج تأهيلى قبل أن تتجدد إصابته مرة ثالثة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

ومن المقرر أن يخضع عبد الرحمن مجدى للأشعة مرة أخرى اليوم للوقوف على مستجدات حالته وتحديد الفترة الزمنية لعلاجه من تمزق العضلة الامامية، ويعد عبد الرحمن مجدى أحد العناصر الاساسية فى تشكيلة الاسماعيلى كما أحد عناصر كتيبة المنتخب الاوليمبى التى تستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو .

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.