زى النهاردة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الرابعة على التوالي

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 5 يونيو 1953 توج النادى الأهلى ببطولة الدورى فى نسختها الرابعة بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، تقدم عصام بهيج فى الدقيقة 18، وتعادل وجيه مصطفى برأسية فى نفس الشوط، والذى شهد سقوط أحمد أبوحسين جناح الزمالك وفهمى جميعى دفاع الأهلى للإصابة، وفى بداية الشوط الثانى فاجأ شريف الفار الجميع بهدف يهز شباك عبدالجليل حميدة فى الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل وجيه مصطفى من ركنية نفذها تامر الجناح الأيسر قبل نهاية المباراة بـ12دقيقة، ليفوز الأهلى رسميا بدرع المسابقة للمرة الرابعة على التوالى بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك ثانى جدول الترتيب.

تشكيل الأهلى جاء مكونًا من:

عبدالجليل حميدة، يكن حسين، عبدالوهاب سليم، فهمى جميعي، زكى عثمان، سيد متولي، مصطفى نصر، وجيه مصطفي، فتحى خطاب، توتو، عبداللطيف تامر.

أما تشكيل الزمالك فضم كلا من:

يحيى الحريا إمام، عباس لبيب، نور الدالي، على شرف، سليمان داود، حليم ثالوث، أحمد أبوحسين، عصام بهيج، علاء الحامولي، شريف الفأر، على أبوالقاسم.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.