شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح يتقدم باستقالته رسمياً من منتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، باستقالة رسمية من تدريب المنتخب، ورفضه استكمال الفترة المقبلة اعتراضا على المشاكل الإدارية وتحديدًا قبل البطولة العربية التي استضافتها مصر وتجميد الفريق قبل البطولة لأكثر من 6 أشهر.

وتضمنت الاستقالة التي تقدم بها هشام صالح 15 سبب، أبرزها سوء الإدارة من قبل اللجنة الثلاثية وعدم الاهتمام بالمنتخب والاستعداد الغير جيد للبطولة العربية بعد قرار عودة الفريق للتدريبات قبل البطولة بثلاثة أسابيع.

وأرسل هشام صالح، استقالة رسمية صباح اليوم السبت، إلى اتحاد الكرة معتذرًا عن قيادة الفراعنة في كأس العالم ، وتحديدًا بعد إقالة الجهاز المعاون له وتعيين جهاز جديد دون العودة إليه.

وتوج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التى استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجارى واختتمت فعالياتها مؤخرا.

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز على نظيره منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي،فى قبل النهائى ليتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية لمواجهة المغرب قبل أن يخسر برباعية.