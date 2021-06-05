شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حراسة مرمى الفراعنة فى الأولمبياد بين الخبرة و الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الفراعنة تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، لخوض تحدي جديد خلال الفترة بين من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين، عندما يستهل الفراعنة مشوارهم في أولمبياد طوكيو حاملين معهم آمال ملايين المصريين وثقتهم، رغم قوة المجموعة التي تضم الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.

ويعتبر مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي يسعى الجهاز الفني للمنتخب لاختيار عناصرها بدقة كبيرة، فرغم أن الفترة الماضية شهدت استقراراً بنسبة مائة في المائة على تواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الذي يخوض أفضل مواسمه مع الفريق الأحمر، مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو، باتت مشاركة حارس الأهلي موضع شك خاصة بعد تصريحات شوقي غريب الذي أكد أنه لن يضم الحارس الدولي إلا في حالة الضرورة القصوى، خاصة في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات قوية في دوري أبطال أفريقيا في نفس موعد الأولمبياد.

محمد الشناوي ليس المرشح الوحيد للأولمبياد، فهناك الكثير من العناصر الشابة التي أثبتت على مدار الفترة الماضية كفاءتها خلال مباريات الدور العام، وأبرزهم محمود جاد حارس مرمى إنبي والذي لقي استحسان كبير من الخبراء، وكذلك محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا للشباب والذي تألق أيضاً مع الاتحاد السكندري، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان والذي قدم موسماً طيباً مع فريقه وأثبت كفاءة كبيرة ليتم ترشيحة في بعض الأوقات للمنتخب الأول.



عمر رضوان 2



عمر رضوان



محمد صبحي (1)



محمد صبحي (2)



محمد صبحي (3)



محمود جاد (1)



محمود جاد (2)