شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه اتش اف سى ودياً اليوم استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عصر اليوم السبت، فريق الإنتاج الحربى أولى مبارياته الودية حيث يلاقى نظيره اتش اف سى على ملعبه استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء 15 يونيو الجارى على ستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فيما يواجه الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب ودياً غداً الأحد ثم يختتم ودياته بمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

تعادل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربى فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء فى الدقيقة 64.

ويحرص أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على تخصيص حصص هجومية فى التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية للمهاجمين خلال فترة توقف الدوري ، ويعانى كشرى من غياب المهاجم الهداف فى صفوف الانتاج الحربي حيث اكتفى الفريق بتسجيل 18 هدفاً فى 23 مباراة بالدوري .