شكرا لقرائتكم خبر عن قياس أوزان للاعبى الزمالك قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لقياس أوزان قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم، السبت، من أجل الوقوف على أوزان اللاعبين بعد الراحة السلبية التى حصلوا عليها لمدة 5 ايام، عقب التعادل السلبى مع الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر كارتيرون استئناف الفريق تدريباته الجماعية اليوم، السبت في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخضع اللاعبون لقياس أوزان قبل انطلاق التدريبات خاصة وإن المدير الفنى سبق وحذر من زيادة الوزن فى أيام الراحة، حتى لا تتأثر اللياقة البدنية للاعبين بتلك الزيادة.

ويبدأ فريق الزمالك استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الحالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم 26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري العام برصيد 55 نقطة وذلك بعد أن خاض 25 جولة من عمر البطولة.