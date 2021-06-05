شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو الإسماعيلى يخطر إيهاب جلال بترحيبه بالانتقال للدراويش نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حسين السيد مارسيلو لاعب طلائع الجيش المعار للإسماعيلى بالانتقال لصفوف الدراويش بشكل نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وعقد ايهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى مع اللاعب أبلغه فيه برغبة الدراويش فى الابقاء عليه وهو مارحب به مارسيلو، مؤكداً أن إعارته للإسماعيلى أعادت اكتشافه من جديد بعد فترة من عدم المشاركة أفقدته لياقته الفنية والبدنية مشيراً إلى أن يحب اللعب للفرق الجماهيرية لانها تدفعه للتألق وإظهار إمكانياته.

وطلبت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، من مسئولي طلائع الجيش تحويل إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش لبيع نهائي، بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.

ومنذ قدوم السيد للقلعة الصفراء في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يرغب الإسماعيلى في الإبقاء على مارسيلو ضمن خطة تكوين فريق مميز للدراويش بداية من الموسم المقبل، عقب التخلص من الدوامة التي يعانى منها الفريق هذا الموسم.

وأعير حسين السيد مارسيلو للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم وهى التجربة المحلية الرابعة لمارسيلو على الصعيد المحلى حيث لعب لأندية الأهلى وطلائع الجيش ومصر المقاصة قبل ارتداء القميص الأصفر حيث لعب مع الاهلى 39 مباراة بواقع 31 مباراة بالدورى شارك فيها فى 2484 دقيقة سجل هدفين صنع 3 أهداف كما شارك فى 7 مباريات بكأس مصر بواقع 608 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلها وخاض مباراة بالسوبر المصرى لمدة 90 دقيقة مع المارد الاحمر.

و لعب 25 مباراة بالدوري مع مصر المقاصة بواقع 1641 دقيقة وسجل هدفين فيما خاض مباراة بكأس مصر بواقع 90 دقيقةبينما لعب خمسة مباريات مع الطلائع 4 لقاءات فى الدوري ولقاء فى كأس مصر .