الصفتي: الزمالك جدد لي بـ "شيك مضروب" .. حافظنا على هوية النادي.. ومنافسة الأهلي كانت مستحيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عمرو الصفتي مدافع الزمالك الأسبق إن جيله في النادي الأبيض عانى من عدم الاستقرار وكام مستباحاً إعلامياً وهو ما تسبب في فقد البطولات.

وانتقل عمرو الصفتي إلى الزمالك عام 2006 ولعب في النادي الأبيض 5 أعوام حقق خلالهم الفوز ببطولة بكأس مصر.

وأضاف الصفتي لقناة الزمالك " جيلي كان قريباً من الفوز ببطولة الدوري موسم 2009-2010 ثم الموسم الذي يليه ولكننا خسرنا لظروف أخرى ، شعرت أن البطولة موجهة لكي يتوج بها نادي معين".

وأكمل " كنا ننافس الأهلي رغم أن لا توجد مقارنة بين امكانتهم ووضعنا ، المنافسة كانت مستحيلة ورغم ذلك حافظنا على هوية نادي الزمالك تقدمنا عليهم في أوقات عديدة من مسابقة الدوري".

وفسر " في حالة عدم الاستقرار التي تواجدنا فيها لم نكن نفعل أفضل مما كان ، الناس تتذكر خطئي أمام متعب وفلافيو ولا يعلمون أن لو فان دايك لعب معنا في هذه الفترة كان لن ينجح ".

وضرب المثل وقال " أثناء منافسة الزمالك علي الدوري وصلني عرضاً من المصري اللي كان يسعى لبناء فريق، حسام حسن علم بالمفاوضات وطلب مني البقاء والحصول على مقابل أكبر من المعروض عليً مشكلة فوافقت ومنحوني شيكاً وعنده تحصيله فوجئت أنه مضروب".

وأنهى " عندما تتوفر السيولة المادية تتساوي كفتي الأهلي والزمالك ونصبح منافسين هذا ما افتقدناه في جيلنا ويتوفر للجيل الحالي".