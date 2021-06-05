بيراميدز يرد على إمكانية تبادل اللاعبين مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن علاقة فريقه بالنادي الأهلي ليست سلبية، مشيراً إلى أنه يمكن إجراء صفقات تبادلية بين الفريقين.

وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "ام بي سي مصر": "العلاقة بين بيراميدز والأهلي ليست بها سلبيات، ونتحدث بشكل طبيعي مع المسؤولين في الأهلي، وهذه السلبيات خلقها الناس، ولكن فعليا لا يوجد هذا الكلام، ونتحدث معهم بشأن انتقال اللاعبين وهذا الكلام ليس الآن فقط ولكن منذ يناير وأول الموسم وعمر هذا الكلام ما انقطع".

وعن تبادل اللاعبين مع الأهلي: "في النهاية هذه كرة قدم، ونرى احتياجاتنا والأهلي كذلك، وإذا رأينا أن هناك شيء مفيد لنا نحن الاثنين، فلما لا؟.. والموضوع أبسط من هذا بكثير".

وأكمل: "إبراهيم عادل مكمل معنا ولديه عقد لمدة 4 أو 5 سنوات قادمة".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مفاوضات من نادي الزمالك، لأننا في مرحلة مهمة من الموسم، والوقت غير مناسب للحديث عن أي صفقات".

واختتم هاني سعيد تصريحاته: "مباراة الرجاء تعني لنا أننا سنصل إلى النهائي بغض النظر عن الخسارة ذهابا وإيابا، وهي مباراة مهمة للغاية، ومن نقطة ثانية كان من غير الطبيعي أن أخسر المباراتين، وأنتظر هذه المباراة لكي أرد في الملعب".