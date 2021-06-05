كاسيميرو يعلق على موقف لاعبي البرازيل من استضافة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشار كاسيميرو، قائد المنتخب البرازيلي، إلى أن جميع لاعبي الفريق متحدون ضد استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بداية من 13 يونيو الجاري، عقب قرار اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بنقل مكان إقامة البطولة.

وتأجلت البطولة التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كولومبيا والأرجنتين، ولكن تم استبعاد البلدين من استضافتها بسبب قضايا سياسية، وجائحة كورونا.

وتم منح البرازيل حق استضافة البطولة في إطار سعيها للحفاظ على اللقب، رغم أنها أحد البلدان الأكثر تضررا من الجائحة.

وقبل الفوز على منتخب الإكوادرو 2 / صفر مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش)، لم يضمن تيتي، مدرب المنتخب البرازيلي، مشاركة فريقه في البطولة التي تستضيفها البلاد، ووعد بإلقاء الضوء على الموقف عقب انتهاء مباراة الفريق أمام باراجواي يوم الثلاثاء.

وبعدما حافظ المنتخب البرازيلي على العلامة الكاملة في التصفيات بتحقيق انتصاره الخامس، تم سؤال كاسيميرو عن موقف الفريق المعلن.

وقال كاسيميرو لقناة "جلوبو" عقب المباراة :"لا يمكننا التحدث عن كوبا أمريكا، حتى لو كان الجميع يعلم رأينا. ولكننا لا يمكننا التحدث عنها، الجميع يعرف أننا نفكر".

وأضاف :"من الواضح أننا نفكر بشأن كوبا أمريكا، ولكن علينا الآن أن نحترم تسلسلا هرميا معينا. من الواضح أننا نريد التعبير عن أنفسنا بشأنها، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا".

وأضاف كاسيميرو :"لن نتحدث عن كوبا أمريكا، قال تيتي بالفعل ماهو رأينا".

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة باراجواي قبل خوض المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا يوم 13 حزيران/يونيو الجاري أمام فنزويلا.

وأكد :" كقائد للمنتخب، لدينا موقفنا. نريد أن نتحدث ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة".

وأضاف :"لست الوحيد، ليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا (ضد استضافة البطولة)، كلنا. عندما يتحدث شخص ما، الكل يفعل، أو تيتي، أو الجهاز الفني. يجب أن نكون موحدين".

وسجل هدفي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور ريتشارليسون ونيمار، وحقق المنتخب البرازيلي العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1970 التي يحقق فيها المنتخب البرازيلي، الفوز في المباريات الافتتاحية الخمس في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويلعب الفريق في المجموعة الثانية بكوبا أمريكا مع منتخبات كولومبيا وبيرو والإكوادور وفنزويلا.