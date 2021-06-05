شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير عودة أحمد ريان ويُرحب ببيع عمرو جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الجدل حول مصير عمرو جمال مهاجم الفريق المُعار لنادي طلائع الجيش ، وأعلنت اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف أن عمرو جمال لن يعود للقلعة الحمراء ، ورغم تألق عمرو جمال هذا الموسم وتسجيله العديد من الأهداف التى جعلته ينافس في قائمة هدافي الدوري إلا أن إدارة الأهلي رفضت إستعادة اللاعب مرة أخرى.

وناقشت لجنة التخطيط مستقبل عمرو جمال وإمكانية عودته للفريق مرة أخرى وتم سماع وجهة نظر الجهاز الفني وتحديداً بيتسو موسيماني وأتفقت جميع الأراء على عدم الحاجة لجهود عمرو جمال.

ولم يتوقف مسئولو الأهلي عند إمكانية رحيل عمرو جمال إلى بيراميدز مثلما يتردد حيث أكد مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لا يُعنيه المكان الذي سيذهب له عمرو جمال طالما أن النادي استغنى عنه لعدم الحاجة لجهوده ، وأكد المصدر أن الأهلي لم يعد بحاجة إلى عمرو جمال لذا من حق اللاعب أن يرحل للنادي الذي يختاره حال استغناء الأهلي عنه رسمياً بنهاية الموسم الجاري.

فيما تبدو حظوظ أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار لنادي سيراميكا كليوباترا في العودة للأهلي قوية في ظل تألقه وصغر سنه وإشادة الجميع في النادي بقدراته وسيتم حسم هذا الملف قريباً بالتنسيق بين لجنة التخطيط وموسيماني.