معاناة الاقتصاد.. تركيا على قمة تضخم تاريخي بعد انحدار الليرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قفز معدل التضخم السنوي في السوق التركية خلال مايو/أيار الماضي لأعلى مستوى في عامين، مع استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.



وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، إن المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعد بنسبة 0.89% على أساس شهري، بينما سجل نموا بنسبة 6.39% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي.

أما على أساس سنوي، وهو المؤشر الذي يقدم صورة أوضح، فقد أظهرت بيانات التضخم في تركيا ارتفاع النسبة إلى 16.59%، مقارنة مع مايو/أيار 2020، وهي أعلى نسبة منذ يوليو/تموز 2019، وفق البيانات.

وكانت أكثر القطاعات التي سجلت أعلى نسبة نمو في التضخم السنوي خلال الشهر الماضي، مجموعات النقل بنسبة 28.39% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 21.79% والصحة بنسبة 19.30%.

وكانت أقل زيادة سنوية 2.90٪ في المشروبات الكحولية والتبغ، الملابس والأحذية بنسبة 5.75%، والاتصالات بنسبة 8.07%، والترفيه والثقافة بنسبة 10.05%.

بينما على أساس شهري، كانت أعلى القطاعات ارتفاعا مجموعات النقل بنسبة 2.56% والملابس والأحذية بنسبة 1.76% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.62%.

وخلال مايو 2021، وضمن متوسط ​​أسعار 415 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 97 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 59 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 259 سلعة.

في السياق، تظهر أرقام الإحصاء التركي، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 17.49%.

يأتي ارتفاع التضخم مع تسجيل متوسط سعر صرف في السوق التركية 8.46 ليرة لكل دولار واحد في مايو/أيار الماضي، بينما تراجعت الليرة لمستوى تاريخي عند 8.67 لكل دولار واحد، وهو سعر صرف غير مسبوق.