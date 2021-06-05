شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لاستئناف التدريبات بعد 5 أيام أجازة ويستعد لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم، السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 ايام، عقب التعادل السلبى مع الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر كارتيرون استئناف الفريق تدريباته الجماعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ويبدأ فريق الزمالك استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الحالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم 26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري العام برصيد 55 نقطة وذلك بعد أن خاض 25 جولة من عمر البطولة.

الزمالك سجل خلال الـ 25 مباراة 44 هدفًا ولم تسكن شباكه سوى 18 هدفا، وجاءت نسبة التهديف العالية للزمالك فى أخر ربع ساعة من المباريات وبالتحديد من الدقيقة 75 وحتى الدقيقة 90.. حيث أحرز الفريق خلال هذه الفترة 9 أهداف من اجمالي 44 هدفا بنسبة 20.5% .

وفي الربع الأول من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 15 أحرز الزمالك 7 أهداف بواقع 15.9%.

وفي الربع الثاني من الدقيقة 15 وحتى الدقيقة 30 أحرز الفريق 8 أهداف بنسبة 18.2%.

وفي الربع الثالث من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 45 أحرز الفريق نفس عدد الأهداف التي أحرزت في الربع الثاني وهو 8 أهداف بنفس النسبة.

وفي الربع الرابع من الدقيقة 45 وحتى الدقيقة 60 أحرز الزمالك أقل نسبة من الأهداف المحرزة في البطولة حتى الآن وكانت 5 أهداف فقط بنسبة 11.4% .

وفي الربع الخامس من الدقيقة 60 الى الدقيقة 75 أحرز الفريق 7 أهداف بنسبة 15.9%.