شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا جديدة لمصابى بيراميدز الـ 13 لتحديد موقفهم من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم، السبت، المصابين بفيرس كورونا فى نادى بيراميدز لمسحة طبيبة جديدة، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى عادت أول أمس الخميس، بعد خضوع المجموعة الأولى لمسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وظهرت 13 حالة اصابة بفيرس كورونا بين أفراد بعثة بيراميدز التي سافرت إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مما أدى لتوقف التدريبات وتأجيل مواجهات الفريق فى الدورى.

وخضعت مجموعة من لاعبى بيراميدز لمسحة طبيبة يوم الأربعاء، وجاءت نتيجتها سلبية، لتعود تلك المجموعة للتدريبات على ملعب الدفاع الجوى، بعد أن كان تم غلق المقر لحين الانتهاء من عمليات تعقيم شاملة.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد 3 مباريات من لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مؤخرا.

وتقرر وفقا للجدول المرسل من جانب اتحاد الكرة أن تكون بداية مباريات بيراميدز أمام سموحة يوم 15 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء، على أن يحل الفريق ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساء على استاد السلام، قبل أن يستضيف انبي يوم 5 يوليو على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره الرجاء المغربي يومي 20 و27 يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا على التوالي في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.