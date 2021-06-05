البرازيل تفوز على الإكوادور وتواصل صدارتها لتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل منتخب البرازيل صدارته لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد فوزه الثمين على ضيفه منتخب الإكوادور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ملعب (ايستاديو خوسي بينهيرو برودا) في إطار الجولة السابعة من التصفيات.

سجل هدفي منتخب البرازيل كل من ريشارليسىون في الدقيقة (65)، ونيمار في الدقيقة (90) من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 15 نقطة في صدارة التصفيات، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وتواجه البرازيل في الجولة المقبلة منتخب باراجواي، 9 يونيو الجاري، فيما يلعب منتخب الإكوادور مع بيرو، 8 يونيو الجاري.

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