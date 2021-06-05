شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يكشف تفاصيل ظلمه داخل نادي الزمالك في عهد باتشيكو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، سعادته بالعودة للمشاركة أساسيا مع الفريق، وظهوره بصورة طيبة في الفترة الماضية.

وقال، «تعرضت لفترة صعبة على كل المستويات، لأنني كنت أتدرب بشكل جيد للغاية، سواء مع جيمي باتشيكو، المدرب السابق، أو الحالي باتريس كارتيرون، وطالبت بالحصول على الفرصة، وهو ما تحقق بدءا من مباراة بيراميدز بالدوري».

أضاف، «حاولت إثبات ذاتي أولًا في الزمالك، خاصة أنني تعرضت للظلم في بداية مسيرتي مع الفريق، نظرا لأنني أنهيت مشواري بالدوري السعودي مع الوحدة قبل رحيلي للزمالك بثلاثة شهور كاملة، دون أن أتدرب، ثم شاركت مباشرة فور انضمامي للزمالك، وللأسف دفعت ثمن تذبذب النتائج وأزمة المستحقات في تلك الفترة».