شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح رسميا حقيقة فشل المفاوضات مع ليفربول لضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن كواليس الاتصالات مع نادي ليفربول، بشأن موقفه من السماح للنجم محمد صلاح بالانضمام للمنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال مجاهد إنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع ليفربول بشأن استدعاء صلاح لتشكيلة منتخب مصر المشارك في الأولمبياد التي تبدأ الشهر المقبل.

وأضاف مجاهد لرويترز «اتصالاتنا مع ليفربول لم تتوقف ونسعى للحصول منهم على موافقة بانضمام صلاح للمنتخب الأولمبي».

وأوضح «رغم عدم وجود رد نهائي من ليفربول، إلا أننا نعلق آمالا كبيرة على موافقتهم. وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي مهم للغاية». وأكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي المصري أن صلاح على رأس المرشحين الثلاثة الكبار لقياة الفريق في طوكيو إلى جوار محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.

وأكد مجاهد، أن الوقت لا يزال متاحا قبل إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر الذي سيشارك في الأولمبياد. ويجب على كافة المنتخبات إرسال قوائمها النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو الحالي.

وتصدر صلاح الذي سيبلغ عامه 29 منتصف الشهر الحالي، قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وثاني هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.