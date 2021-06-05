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الزمالك يستعد لنصف نهائي دوري السوبر

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته، مساء الجمعة، بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لمواجهة الجزيرة، في الثامن من يونيو الحالي، بنصف نهائي دوري السوبر.

ويلتقي الفريق مع الجزيرة، على الصالة المغطاة ببرج العرب بنظام (الأفضل من ٥) أيام ٨ – ١٠ – ١٢ – ١٤ و١٦ ، وفي حالة وصول الفريقين لمباراة خامسة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية يتم تأجيل نهائي الدوري لمدة ٤٨ ساعة ليقام يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو.

وكان الفريق حقق لقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، التي أقيمت مؤخرا في رواندا، تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا اجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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