شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لنصف نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته، مساء الجمعة، بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لمواجهة الجزيرة، في الثامن من يونيو الحالي، بنصف نهائي دوري السوبر.

ويلتقي الفريق مع الجزيرة، على الصالة المغطاة ببرج العرب بنظام (الأفضل من ٥) أيام ٨ – ١٠ – ١٢ – ١٤ و١٦ ، وفي حالة وصول الفريقين لمباراة خامسة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية يتم تأجيل نهائي الدوري لمدة ٤٨ ساعة ليقام يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو.

وكان الفريق حقق لقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، التي أقيمت مؤخرا في رواندا، تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا اجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.