شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: لاعبي الأهلي رقم واحد في أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سامي الشيشيني نجم الزمالك الأسبق، بمستوى لاعبي النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تحقيقهم العديد من البطولات في الآونة الأخيرة، خلال حقبة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي جاء لتولي الفريق خلفا للسويسري رينه فاير.

قال الشيشيني، إن الأهلي الاسم رقم واحد في أفريقيا، وجميع البطولات التي يعلب على لقبها المارد الأحمر يكون هو دائما المرشح الأقرب للتتويج بهذه البطولة.

وأضاف نجم الزمالك السابق خلال تصريحاته المتلفزة مساء الجمعة، «الأهلي في حتة تانية ولاعبيه أفضل من الزمالك».

وعن تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك خلال هذه الفترة، أكد الشيشيني، أن المبلغ الذي يطلبه اللاعب التونسي لتجديد عقده مع الفريق مغاليا للغاية، متسائلا: «لو هجدد للاعب بن شرقي هياخد كام؟».

وعن انضمام الكبار للمنتخب الأولمبي، قال نجم الزمالك، إنه يفضل انمضام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020.