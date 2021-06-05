شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب كارتيرون من الزمالك.. المدرب الفرنسي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء الجمعة، قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

وسيقود كارتيرون تدريبات الفريق اليوم السبت، والمقرر لها في السادسة مساءا، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري. وفي الوقت نفسه، وصل البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الاجازة التي حصل عليها.

كانت الأيام الماضية شهدت ترويج شائعات عن هروب كارتيرون، خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021، وهو ما نفاه المدرب الفرنسي فور وصوله للقاهرة مساء أمس الجمعة، استعدادا لتولي تدريب الفريق اليوم.