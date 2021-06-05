شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة أفشة 5 نجوم محرومون من إجازة الـ6 أيام فى الاهلى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الإصابة فى حرمان خمسة من نجوم النادى الاهلى من الإستمتاع بإجازة الست أيام التى حصل عليها زملاؤهم بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بداية من الجمعة ، وطالب الجهاز الطبى بالاهلى كل من محمد مجدى أفشة ومحمود متولى ومحمد محمود ووليد سليمان ومحمد هانى بالحضور يومياً لمقر النادى لمتابعة تنفيذ برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابات التى لحقت بهم بالفترة الاخيرة.

أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى، معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الافريقى فيما يعانى محمد هانى الظهير الايمن للمارد الاحمر من شد فى العضلة الامامية تعرض له فى نفس المباراة.

بينما تعرض وليد سليمان صانع العاب الاهلى لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، خلال المباراة الودية التى خاضها المارد الاحمر مع نظيره مصر للتأمين الودية ، بينما اشتكى محمود متولى مدافع الاهلى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته فى ودية مصر للتأمين، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

فيما لايزال محمد محمود لاعب خط وسط الاهلى فى مرحلة التأهيل من إصابة غضروف الركبة بعد تعافيه من فيروس كورونا بعد تجاوزه رحلة التعافى من الاصابة بالرباط الصليبى مرتين .

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.