شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألق الغزال وسمير ولاشين.. عبد الحميد بسيونى "صانع النجوم" فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستحق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لقب صانع النجوم فمنذ توليه مسئولية تدريب الطلائع نجح فى إعادة بريق عدد من نجوم الفريق ليخطف كل منهما الانظار ويصبح مرشحاً للإنضمام للأهلى أو الزمالك بجانب إشادة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بقدرات نجوم الطلائع وإعلانه متابعتهم لضمهم لصفوف الفراعنة وعلى رأسهم عمرو جمال غزال الأهلى المعار للطلائع والذى سجل 10 أهداف هذا الموسم وبات مطلوباً فى أندية القمة بجانب اهتمام البدرى بمتابعته وأحمد سمير جناح الفريق الذى سجل 11 هدفاً وبات مطلباً للأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بجانب تألق مهند لاشين لاعب خط الوسط الذى تلقى عروض مغرية بعد ظهوره بشكل متميز مع الطلائع هذا الموسم.

وكان عبد الحميد بسيونى قد أعاد اكتشاف عدد من نجوم الطلائع الموسم الماضى أبرزهم كريم طارق الذى انتقل لإنبى وعمار حمدى الذى انتهت اعارته من الاهلى ليخطفه زعيم الثغر، ويجيد المدير الفنى للطلائع التعامل النفسى مع النجوم فضلا عن خبرته الكبيرة بالملاعب والتى تمنحه تفوق هائل فى عالم التدريب فلقد نجح فى تعديل مسار الطلائع بجدول الدوري من القاع لمنطقة الوسط.

واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض مباراتين وديتين تقام الأولى مع نظيره سيراميكا فى الثامن من يونيو المقبل وتقام الثانية مع وادي دجلة في التاسع من نفس الشهر لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.