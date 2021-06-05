حارس السويد السابق يتحدث عن علاقة ميدو وإبراهيموفيتش .. ويشيد بالنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال رامي شعبان حارس مرمى الآرسنال الأسبق ولاعب المنتخب السويدي، إن زميله في المنتخب ونجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش دائمًا ما يتحدث معه عن النجم المصري السابق أحمد حسام "ميدو".

وأضاف شعبان في تصريحات له عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" صباح السبت :"دائمًا يتحدث زلاتان عن ميدو والعكس أيضًا، أنا أحب إبراهيموفيتش جدًا لأنه صريح".

وتابع :"بالنسبة لي ميدو وزلاتان شخصيتان يشبهان بعض جدًا، لكن في الملعب إبراهيموفيتش يحافظ على نفسه جيدًا حتى وصل لسن الأربعين أصبح الآن عجوزًا (ضاحكًا)".

وواصل :"لماذا إبراهيموفيتش يقرر الاعتزال والأندية لا تزال ترغب في ضمه؟".

وانتقل رامي شعبان للحديث عن المحترف المصري محمد النني، قائلاً :"أنا أحب محمد النني جدًا، وكل مصر تحب النني أيضًا".

وأنهى :"النني مهم جدًا لآرسنال، هو لاعب كرة قدم جيد، وصعب أن تكون في آرسنال إلا إذا كنت لاعبًا جيدًا، من النادر أن ترى النني يخطئ، وأتمنى أن يستمر في النادي".