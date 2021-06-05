"لا تترك ليفربول " .. حارس أرسنال الأسبق يوجه رسالة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح رامي شعبان حارس الآرسنال الأسبق والمنتخب السويدي، أن الأفضل للمحترف المصري محمد صلاح الاستمرار في صفوف ليفربول.

صاحب الأصول المصرية قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الأفضل لصلاح الاستمرار في صفوف ليفربول".

وتابع :"الجماهير في ليفربول تحب صلاح، أريد من صلاح أن يستمر في ليفربول إذا تلقى عرضًا من باريس سان جيرمان لأن المنافسة في إنجلترا أقوى من فرنسا".

وواصل :"الوضع سيختلف في حالة واحدة وهيّ إذا تلقى عرضًا من الدوري الإسباني والحديث هنا عن ريال مدريد أو برشلونة".

وعبّر رامي شعبان عن أمنيته في تواجد صلاح بصفوف آرسنال، قائلاً :"كنت أتمنى أن يتواجد صلاح في آرسنال قبل أن ينتقل لتشيلسي، أسلوب صلاح يناسب آرسنال".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، إلا أن الدولي المصري لديه عقدًا مع "الريدز" حتى صيف 2023.