أحمد عبد القادر يرد.. هل يعود للأهلي بعد نهاية إعارته مع سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد عبد القادر لاعب فريق سموحة، أنه مستعد للعودة إلى الأهلي في الموسم المقبل بشرط ضمان الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق.

وأضاف عبد القادر في تصريحات خلال حواره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"بعد عودتي للأهلي طلبت الخروج على سبيل الإعارة، وقتها كان لدي عرضين من الجونة وسموحة لكن قررت اختيار سموحة بسبب وجود أصدقاء لي كُثر".

وتابع :"شعرت أنني لن يكون لي دورًا في الأهلي في الموسم الأول، وكان الأفضل لي الخروج على سبيل الإعارة".

وعن موقفه من العودة للأهلي، رد :"إذا عدت للأهلي وعدم مشاركتي سيكون الأمر صعبًا، إذا كان هناك قرار بالعودة فلابد من الحصول على فرصة خاصة أنني ألعب في 3 مراكز بالهجوم".

وواصل :"لم أتحدث مع محمود الخطيب لكن إذا تحدث معي سأعود للأهلي فورًا، وقراري في البقاء بسموحة في الموسم المقبل ليس قراري".

وأنهى عبد القادر تصريحاته عن الزمالك :"قوة الزمالك في أشرف بنشرقي فهو يمثل 60% في قوة الزمالك".

ويلعب أحمد عبد القادر في صفوف سموحة على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي مطلع الموسم الحالي بعد تجربة قصيرة في سبارتا براج التشيكي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 عامًا لعب 18 مباراة مع سموحة استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.