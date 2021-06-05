عمرو جمال: نافست عماد متعب، ويمكنني مُنافسة محمد شريف لو عدت لـ الاهلي!

عمرو جمال: لو عدت إلى الاهلي؟ فأهلاً وسهلاً بمنافسة محمد شريف

رحب هداف نادي طلائع الجيش “عمرو جمال” بمنافسة محمد شريف على لعب الأدوار الأولى في الاهلي، حال عاد إلى المارد الاحمر خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد انتهاء إعارته مع الجيش.

ويعيش عمرو جمال أفضل أيامه على صعيد منافسات الدوري المصري الممتاز منذ ظهوره لأول مرة عام 2012 بين صفوف الاهلي، حيث سجل 10 أهداف في 24 مباراة حتى الآن رفقة طلائع الجيش، وينافس بشكل واضح على لقب هداف الموسم.

ولم يسجل عمرو جمال هذا الكم من الاهداف في جميع مواسمه الماضية مع كرة القدم المصرية، وكان أفضل معدل تهديفي له في موسم 2014/2013 عندما سجل 8 أهداف في 18 مباراة.

وقال اللاعب صاحب الـ 29 عامًا في مكالمة هاتفية مع برنامج اللعيب على قناة MBC مصر صباح اليوم السبت “إدارة الاهلي لم تتواصل معي حتى هذه اللحظة للتمهيد لعودتي إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارتي”.

وأضاف “سبق لي مُنافسة العديد من المهاجمين الكبار في النادي الاهلي أمثال عماد متعب ومحمد ناجي جدو ووليد آزارو وأحمد عبد الظاهر والسيد حمدي، واستطاعت الحصول على فرصة في وجودهم، شرف لي المنافسة أمام أي لاعب لأن هذا يصب بالتأكيد في مصلحة النادي الاهلي. يمكنني تكرار الشيء نفسه أمام محمد شريف لو عدت إلى الاهلي، أهلاً وسهلاً بمنافسة أي لاعب”.

وأكد عمرو جمال تأجيله لمناقشة كافة العروض التي تلقاها حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2020، مشيرًا إلى أنه يأمل في خطف لقب هداف الدوري المصري.

وختم حديثه “وكيل أعمالي أخبرني بوجود العديد من العروض الجادة، لكنني طلبت منه التأجيل كي أركز على ما أقوم به في الوقت الحالي، أود استعادة لياقتي البدنية والتعافي من الإصابة التي تعرضت لها أمام الزمالك”.

في سياق متصل، تستعد إدارة النادي الاهلي لارسال المهاجم الاحتياطي “مروان محسن” في إعارة طويلة حتى يونيو 2022، وبالمثل والتر بواليا، بعدما خسرا فرصهما في الفريق أمام الثنائي محمد شريف وصلاح محسن.

وتوجد حاليًا نقاشات جادة داخل أروقة النادي الاهلي بخصوص استعادة الثلاثي “أحمد ياسر ريان وعمرو جمال وأليو بادجي” بعد انتهاء إعاراتهم هذا الصيف.