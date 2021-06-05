صفقات باريس سان جيرمان..ليفربول يتلقى عرضًا لا يُرفض لبيع محمد صلاح!

تلقى ليفربول عرضًا لا يُرفض لبيع نجمه المصري “محمد صلاح” لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021، سيجعل منه أحد أغلى 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال برنامج اللعيب على قناة MBC مصر، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت 5 يونيو 2021، إن ليفربول تلقى مبلغ 150 مليون يورو لبيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي، ومحمد صلاح بدأ يُفكر بجدية في الموافقة على العرض المقدم من باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي الذي وُعد بالحصول عليه من جانب رئيس النادي “ناصر الخليفي”.

وأضافت مصادر برنامج اللعيب “محمد صلاح على اتصال قوي برئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي منذ نهاية الدوري الانجليزي الممتاز، ولهذا هو مُجتمع حاليًا مع أسرته في فيلاته بمدينة الغردقة للتفكير في الموضوع. هو يُفاضل ما بين الانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، لكنه يميل أكثر لعرض باريس سان جيرمان كَونه أعلى ماديًا من عرض الريال وسيتح له العديد من المميزات المستقبلية”.

ومن المعروف تشجيع محمد صلاح لغريم ريال مدريد التقليدي “برشلونة” منذ الصغر، إلا أن العملاق الكتالوني لا يمتلك السيولة المالية في الميركاتو الصيفي 2021 لإبرام صفقات ضخمة، معتمدًا على ذكاء مدير الكرة الشهير “ماتيو أليماني” في جلب لاعبين مميزين بـ المجان كما فعل مع ثنائي مانشستر سيتي إيريك جارسيا وسيرخيو أجويرو.

ونصح أسطورة الاهلي ومنتخب مصر “محمد أبو تريكة” بعدم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد، واختيار برشلونة إذا استمر ليونيل ميسي مع الفريق، خلال حديث سابق مع قناة بي إن سبورتس ويبدو أن هداف ليفربول أنصت إلى هذه النصيحة، لهذا سيختار باريس سان جيرمان بعدما فشل برشلونة في تقديم عرض جاد لضمه.