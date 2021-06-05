شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة محمود كهربا قبل تحطيمها في حادث الجمعة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود عبد المنعم كهربا لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، كان تعرض لحادث سيارة صباح أمس الجمعة، بسيارته الفارهة البنتلي التى كان حصل عليها هدية من أحد ملاك ناديه السابق في السعودية.

وتعرض نجم الأهلي إلي حادث سير صباح الجمعة، أثناء سفره إلي الساحل الشمالي لقضاء إجازته التي حصل عليها قبل مواجهة الترجي التونسي في الـ19 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، صورة حادث له بسيارته الفارهة على موقع إنيستا، وكتب لاعب الأهلي على هذه الصورة: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شئ».

وأثارت هذه الصورة الذي نشرها لاعب النادي الأهلي اهتمام الكثير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الصورة تدل على انقلاب كهربا بالسيارة نظرا لتحطم الجانب الأيمن بالكامل وخروج الإطار الأمامي للسيارة من مكانه، ليدل على حادثة شديدة تعرض لها لاعب الأهلي، فضلا عن أن العربية تحمل أرقام جمرك.