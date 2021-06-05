شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد صلاح يكشف حقيقة رحيل نجله عن ليفربول والانضمام لباريس سان جيرمان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وقائد فريق ليفربول الإنجليزي، مازال ملف رحيله أو بقائه في فريقه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حديث الصباح والمساء سواء في الوسط الرياضي المصري أو العالمي.

وكشف مهيب عبدالهادي، خلال برنامجه التلفزيوني مساء الجمعة، أن والد محمد صلاح أكد في أحد الأفراح أن صلاح باق في ليفربول رغم مكالمة رئيس باريس سان جيرمان معه إلى أن يجد جديد. وأضاف عبدالهادي، أن الأيام القادمة ستكشف عن ما هو جديد في ملف رحيل محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي أو بقائه داخل قعلة الأنفليد.

وكان مهيب عبدالهادي، كشف، خلال برنامجه التلفزيوني مساء أمس الأول، عن تلقى محمد صلاح اتصالا هاتفيا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم النجم المصري من فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن محمد صلاح أبدى مرونة كبيرة خلال الاتصالات الهاتفي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن ناصر الخليفي اتخذ اتجاها قويا ومباشرا لضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.