محمد النني يحصد جائزة هدف الموسم في آرسنال.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

حصد الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال في مرمى دوندالك بالدوري الأوروبي، على جائزة هدف الموسم في نادي آرسنال عن الموسم المنصرم، والتي ساهم من خلالها في تحقيق فريقه الفوز على دوندالك البولندي، ليحصد 21 % من إجمالي الأصوات المرشحين ويفوز المصري باللقب بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وسجل محمد النني 3 أهداف في ذلك الموسم، منها هدف رائع للغاية في شباك دوندالك في بطولة الدوري الأوروبي.

وتلاقى الفريقان في الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة الأوروبية، حيث فاز أرسنال بأربعة أهداف لهدفين، وسجل النني الهدف الثاني.

ولعب محمد الننى 23 مباراة فى الدورى الإنجليزى، خاض منها 17 أساسيا، ونجح فى تسجيل هدف، وشارك فى 1553 دقيقة مع فريقه، كما حصل على 3 إنذارات صفراء.