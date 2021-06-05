ليفربول يرد على طلب شوقي غريب حول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى لديه تحفظ على مشاركة محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق مع المنتخب الأولميبي فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها نهاية يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

قالت صحيفة " صن " الإنجليزية أن نادي ليفربول يتحفظ على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو المقبل، موضحة أن النادي الإنجليزي أرسل ردا إلى اتحاد الكرة المصري على طلب انضمام محمد صلاح وعبر من خلاله عن أسفه في إرسال اللاعب لليابان، بداعي أن جناح الفريق بحاجة للراحة بعد موسم شاق وطويل في مختلف المنافسات.

أشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول أشار في خطابه لاتحاد الكرة، إلى أنه سيفكر في طلب الجبلاية حول هذا الموقف، لكنه في الغالب سيكون ابتعاد محمد صلاح عن الأولمبياد وذلك في الرد النهائي الذي سوف يرسله خلال أيام.

ويضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى محمد صلاح على رأس اللاعبين الكبار الذين يرغب فى ضمهم للمنتخب الأوليمبى فى طوكيو فى ظل الانجازات الكبيرة التى يحققها اللاعب عالميا وللاستفادة من خبراته حيث يرغب شوقى غريب فى تحقيق ميدالية أولمبية.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح أنه يرغب فى المشاركة فى الأولمبياد من أجل تحقيق مزيدا من الأرقام القياسية من خلال المشاركة فى الأولمبياد للمرة الثانية.