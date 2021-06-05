رغم ترحيب الفرعون المصري.. تقارير: ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إنجليزي أن نادي ليفربول لديه تحفظ على مشاركة محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها نهاية يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

وأفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأن نادي ليفربول يتحفظ على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول أرسل رداً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، حيث عبر من خلاله عن أسفه في إرسال اللاعب لليابان، بداعي أن جناح الفريق بحاجة للراحة بعد موسم شاق وطويل في مختلف المنافسات.

وأشارت إلى أن نادي ليفربول أضاف في خطابه لاتحاد الكرة، أنه سيفكر في طلب الجبلاية حول هذا الموقف، لكنه في الغالب سيكون ابتعاد محمد صلاح عن الأولمبياد وذلك في الرد النهائي الذي سوف يرسله خلال أيام.

وذكرت وسائل إعلامية أن المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، شوقى غريب، يضع محمد صلاح على رأس اللاعبين الكبار الذين يرغب فى ضمهم للمنتخب المشاركة في الأولمبياد فى ظل الانجازات الكبيرة التى يحققها اللاعب عالمياً وللاستفادة من خبراته من أجل تحقيق ميدالية أولمبية.

وكانت صحيفة "اليوم السابع" قد نقلت عن مصدر مقرب من محمد صلاح قوله إن الفرعون يرغب في المشاركة فى الأولمبياد من أجل تحقيق مزيداً من الأرقام القياسية من خلال المشاركة فى الأولمبياد للمرة الثانية.