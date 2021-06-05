محمود كهربا يتعرض لحادث سير مروع «صورة»

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لحادث سير مروع صباح اليوم الجمعة، أسفر عن تحطم سيارته البنتلي.

وعبر خاصية "ستوري" بحسابه بموقع "انستجرام"، نشر كهربا صورة لسيارته بعد حادث السير، معلّقاً عليها بقوله: ”قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله على كل شيء“.

يشار إلى أن كهربا كان قد تعرض في وقت سابق لوعكة صحية مفاجئة أجبرت أسرته على نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى لعلاجه ومعرفة مدى إصابته المفاجئة.

من جانبه، أكد الدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن خلافه مع كهربا قد انتهى تماماً بعد اعتذار اللاعب له وللاعبين، مضيفاً أن كل اللاعبين لديهم فرصة المشاركة بشكل أساسى.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة الأهلي: "كهربا لاعب كبير وكان فيه سوء تفاهم بيننا وتقبلته، خاصة أنه اعتذر واعترف بالخطأ وهو زى ابنى، وهو حاليا يتدرب بشكل قوى ومركز جدا".