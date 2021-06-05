ترقب وقلق في الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف عن موقفه من التجديد مع الأبيض.. ويؤكد: كل الاحتمالات واردة والقرار قريباً

الشارقة - اميمة ياسر -

من المنتظر أن يكشف نجم خط وسط نادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي، قريباً عن موقفه من التجديد وعلاقته مع النادي الأبيض، وذلك بعد انتهاء مباريات منتخب تونس أمام الجزائر والكونغو الديمقراطية ضمن أيام الأجندة الدولية للمنتخبات.

وقال ساسي، في تصريحات لإذاعة " شمس أف أم " التونسية، نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إنه سوف يعرض كافة التفاصيل التي تهم علاقته بالزمالك بعد نهاية مباريات المنتخب الوطني التونسي الودية.

وفي وقت سابق، أعلن منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن قائمة الفريق، وعلى رأسهم فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك، وزميله سيف الدين الجزيري وعلى معلول لاعب الأهلي.

وأكد ساسي في تصريحاته أن معلومات عديدة قد تداولت في الفترة الأخيرة لم تكن صحيحة بالضرورة يجب تفسيرها للرأي العام وأن كل الاحتمالات واردة في علاقته مع الزمالك.

ومن المقرر أن ينتهى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

وقالت وسائل إعلامية إن مسئولو الزمالك حرصوا على الحديث مع ساسي قبل السفر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، بعد تردد أنباء قوية عن عزم اللاعب عدم العودة للقاهرة مرة أخرى.