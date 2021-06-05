قبل مباراة نصف نهائي إفريقيا.. أغلى 10 لاعبين في الأهلي والترجي.. والشناوي وأفشة يتصدران

الشارقة - اميمة ياسر - تحبس الجماهير المصرية بوجه خاص والعربية بوجه عام أنفاسها انتظارًا للقاء القوي الذى يجمع نادي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض اختبار قوي عندما يلتقي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 19 و26 يونيو الجاري، ضمن رحلته للاحتفاظ بلقب البطولة الإفريقية والتتويج بالنجمة العاشرة في مشواره القاري.

ويواصل فريق الأهلي الاستعداد القوي من خلال خوض مباراة ودية أمام الشرق للتأمين يعقبها مواصلة التدريبات حتى موعد مباراة الترجي وفقا للبرنامج الذي يحدده الجهاز الفني. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويمتلك الفريقين كتيبة من النجوم التي تملك قيمة سوقية كبيرة، ولكن يظهر التفوق في القيمة السوقية لبطل مصر وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية في صفوف الأهلي والترجي معا وفقا لتقدير موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

الأهلي:

محمد الشناوي 2.50 مليون يورو

محمد مجدي أفشة 2.20 مليون يورو

اليو ديانج 2 مليون يورو

محمد شريف 1.80 مليون يورو

عمرو السولية 1.50 مليون يورو

الترجي:

أنيس البدري 1 مليون يورو

فوسيني كوليبالي 1 مليون يورو

عبد الرءوف بن غيث 1 مليون يورو

فاروق بن مصطفى 900 ألق يورو

طه الخنيسي 900 ألف يورو