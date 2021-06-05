عصام الحضري يحتفل بزفاف ابنته شدوى.. ومشاهير يشاركون.. وجمال وعلاء مبارك أبرزهم.. فيديو



الشارقة - اميمة ياسر - احتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بزفاف ابنته شدوى، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكُبرى بالعاصمة، ونشرت فاطمة الشاذلي، منظمة الحفل، العديد من الصور لكواليس الاحتفال، واللقطات الأولى من الحفل المُنتظر.

بروب أبيض.. أول إطلالة للعروس

وظهرت العروس، شدوى، في الإطلالة الأولى بصحبة شقيقاتها، ووالدتها صابرين، وهي تضع المكياج، وتستعد لحفل الزفاف، مرتدية روب أبيض، مع التاج اللامع، ثم استبدلته ببلوزة أوف شولدر بيضاء، كما ظهرت شقيقاتها ووالدتها بملابس صيفية باللون الأسود. حسبما نشر موقع "هن".

وحرص «الحضري» على التقاط الصور والتذكارية مع ابنته قبل تسليمها لعريسها، من داخل غرفتها بالفندق، قبل الانتقال للقاعة.

كما شاركت «الشاذلي» بمقطع فيديو للقطات الأولى للحفل، والتي ظهرت من خلالها زوجة حارس المرمى بفستان لامع يشبه إطلالات العرائس.

جمال مبارك بين الحضور

وشارك مصمم الأزياء، سامو هجرس، صورة له مع جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، حسني مبارك، كما ظهر «سامو» بصورة أخرى مع صابرين والدة العروس.

خطوبة شدوى الحضري

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قد احتفل بخطوبة ابنته شدوى، في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.