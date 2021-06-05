شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتنازل عن شارة قيادة المنتخب الوطني في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أسماء اللاعبين التي تحمل قيادة المنتخب الوطني، حال غياب النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي.

وقال البدري في تصريحات صحيفة، إنه سيمنح محمد صلاح شارة القيادة كما هو متفق عليه من قبل، وحال غيابه سيتم منح الشارة، وفقا للأقديمة حسب ترتيب اللاعبين واختيارهم داخل القائمة المختارة للمباراة.

وأكد البدري أن بطولة كأس العرب، التي مقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، ستكون هامة للغاية خاصة لأنها ستخلق فرصة كبيرة للتنافس الشريف بين الأشقاء العرب، وتمنح لاعبين جدد للظهور داخل المنتخب الوطني الأول.