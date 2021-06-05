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محمد صلاح يطرد ساديو ماني من التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2021 (صورة)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قاد التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة لبطولة الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»

حراسة المرمى:

البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي

الدفاع:

البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي

البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

الوسط:

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي

البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايت

الهجوم:

النجم المصري محمد صلاح لاعب

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام

وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى الموسم المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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