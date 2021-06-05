شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطرد ساديو ماني من التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2021 (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قاد التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»

حراسة المرمى:

البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي

الدفاع:

البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي

البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

الوسط:

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي

البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايت

الهجوم:

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام

وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.