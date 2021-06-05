شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطرد ساديو ماني من التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2021 (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قاد التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»
حراسة المرمى:
البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي
الدفاع:
البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي
الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي
البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي
الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد
الوسط:
البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي
البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايت
الهجوم:
النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول
الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام
الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام
وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.