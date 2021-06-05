شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتوجه لبيروت لقضاء إجازته بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إلى بيروت عاصمة لبنان لقضاء فترة الإجازة التى حصل عليها، وذلك بعد ساعتين فقط من إعلان تعرضه لحادث أدى لتهشم سيارته.

وتعرض كهربا لحادث سير تهشمت فيه سيارته صباح أمس الجمعة، ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شىء"، وبعدها بساعتين فقط غادر اللاعب القاهرة متجهًا إلى بيروت وتحديدا فى الخامسة مساء أمس الجمعة، لقضاء فترة الإجازة التى حصل عليها.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت أول أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.