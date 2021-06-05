شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو تؤجل حسم مصير محمد صبحي مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد صبحي، حارس الاتحاد السكندري المعار من الزمالك، تحديد مصيره سواء بالعودة إلى الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، أو تجديد الإعارة مع الاتحاد السكندري، لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو يوليو المقبل، حيث يأمل الحارس في خوضه المباريات أساسيا كما كان في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها شباب الفراعنة، والحصول على عرض احترافي في أوروبا لتحقيق حلمه الكروي.

وتبدو فرصة صبحي ضئيلة في المشاركة في ظل وضع الحارس الدولي محمد الشناوي على قائمة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، ضمن اللاعبين الثلاثة المسموح بهم فوق السن، وهو ما يقلص فرص صبحي في الظهور، وبالتالي غياب العروض الاحترافية التي يطمح لها.

ويتمسك حارس الزمالك المعار لصفوف زعيم الثغر بأمل وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ما يمنح المنتخب الأولمبي من ضم محمد الشناوي حارس الأهلي، بسبب تداخل انطلاقة الأولمبياد مع نهائي الأميرة الأفريقية.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على مضيفه اسوان، بهدفين دون رد، في أخر مباريات الفريق بالدوري، تقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري الى المركز السابع برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز السادس، بعد أن لعب زعيم الثغر 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفًا.