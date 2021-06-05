شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: مشاركة صلاح مع المنتخب الأوليمبى ستعطينا قوة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة، أن مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب الأوليمبي سيمنح الفريق إضافة قوية، قائلا: "صلاح سيعطينا قوة كبيرة.. ونسعى لتحقيق إنجاز في طوكيو".

وأضاف عبد القادر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "المنتخب الأوليمبي يملك مقومات فنية وبدنية لا تقل عن المنتخب الأول، وحلم حياتي هو تمثيل المنتخب مع حسام البدري بعد العودة من الأولمبياد".

وتابع نجم الأهلي المعار لسموحة: "لا نخشى مجموعتنا في الأولمبياد التي تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، كلها فرق كبيرة لكنهم لا يملكون ثلاثة أقدام ونحن نملك قدمين، لذلك لا داعى من التهويل في حجم وإمكانيات المنافسين".

وأوضح لاعب الأهلي المعار لسموحة: "الأهلي أكبر فريق في أفريقيا، ومن أهم أندية العالم، من الطبيعي أن يعيش في ضغوط مستمرة، ومن الطبيعي أن يبحث كل يوم عن بطولة جديدة، ورحلتي لسموحة الهدف منها إثبات موهبتي وقدراتي للعودة مرة أخرى للنادي الأهلي".

واستطرد عبد القادر أنه يلعب في 3 مراكز في الملعب هما الجناحان الأيسر والأيمن ومركز صناعة اللعب، موضحا أن الأفضلية لصانع الألعاب ثم الجناح الأيسر، وكاشفا عن جوانب الاختلاف بين ألاهلي وأي فريق آخر: "الأهلي مختلف من حيث الطموحات والدعم الجماهيري".