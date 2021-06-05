شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من كشرى لمهاجمى الإنتاج الحربى فى توقف الدوري لعلاج العقم التهديفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على تخصيص حصص هجومية فى التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية للمهاجمين خلال فترة توقف الدوري ، ويعانى كشرى من غياب المهاجم الهداف فى صفوف الانتاج الحربي حيث اكتفى الفريق بتسجيل 18 هدفاً فى 23 مباراة بالدوري .

واستقر كشرى على خوض مباراة ودية مع سيراميكا الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء 15 يونيو الجارى على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فيما يواجه الانتاج الحربى نظيره المقاولون العرب ودياً الاحد المقبل.

يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

تعادل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربى فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء فى الدقيقة 64.