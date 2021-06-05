شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: المنتخب الأولمبى أهم أسباب إعارتى من الأهلى لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة، أسباب اختياره الفريق السكندري لخوض تجربة الإعارة هذا الموسم، بعدما فقد فرصة المشاركة أساسيا مع الأهلي فى الفترة الأخيرة، موضحا أن وجود بعض أصدقائه في سموحة كان سببا في اختياره للموج الأزرق.

وأضاف عبد القادر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامى سيف زاهر: "الرغبة في التواجد بالملعب بجانب حلم الانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو كان أهم سببين في اتخاذي قرار الرحيل على سبيل الإعارة".

وأوضح لاعب الأهلي المعار لسموحة: "الأهلي أكبر فريق في أفريقيا، ومن أهم أندية العالم، من الطبيعي أن يعيش في ضغوط مستمرة، ومن الطبيعي أن يبحث كل يوم عن بطولة جديدة، ورحلتي لسموحة الهدف منها إثبات موهبتي وقدراتي للعودة مرة أخرى للنادي الأهلي".

واستطرد عبد القادر أنه يلعب في 3 مراكز في الملعب هما الجناحين الأيسر والأيمن ومركز صناعة اللعب، موضحا أن الأفضلية لصانع الألعاب ثم الجناح الأيسر، وكاشفا عن جوانب الاختلاف بين ألأهلي وأي فريق آخر: "الأهلي مختلف من حيث الطموحات والدعم الجماهيري".