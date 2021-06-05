شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يناقش مصير رجب بكار لتحديد موقفه من العودة لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادى سيراميكا مع الجهاز الفنى بقيادة ضياء السيد، مصير رجب بكار الظهير الأيمن للفريق والمعار من صفوف بيراميدز حتى نهاية الموسم الحالى، لتحديد مصيره مع اقتراب نهاية الموسم.

ويستطلع مسئولو النادى رأى الجهاز الفنى بقيادة ضياء السيد قبل اتخاذ قرار نهائى سواء بإنهاء الإعارة، أو الدخول فى مفاوضات مع إدارة بيراميدز حول شراء اللاعب بشكل نهائى.

ورحل بكار عن بيراميدز فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، قبل المعسكر المفتوح الذى أقيم قبل مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

فى سياق آخر، اتفق الجهاز الفني لفريق سيراميكا مع نظرائهم في فريق البنك ألأهلي، على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز هذا الموسم.

سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

ويلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 26 من مسابقة الدوري، يوم 15 يونيو الجاري، وهي المواجهة التي يأمل فيها الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة.