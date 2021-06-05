شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلي البرازيلى دودو جناح الدحيل القطرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم البرازيلي إدواردو بيريرا رودريجيز "دودو" لاعب الدحيل القطري السابق والذي رحل عن ناديه بشكل رسمي بعد انتهاء مدة الإعارة، بالانتقال إلى النادي الأهلي في الصيف القادم، باعتباره من اللاعبين المميزين في الخط الأمامي ويملك إمكانيات فنية عالية تؤهله ليكون الخيار الأفضل للأهلي في الموسم الجديد.

وأعلن نادي الدحيل القطري رحيل دودو المعار من بالميراس البرازيلي بشكل رسمي، بعد انتهاء فترة إعارته رسميًا مع الفريق القطري بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلن نادي الدحيل في بيان له عبر موقعه الرسمي: "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الفريق السابق المحترف إدواردو بيريرا رودريجيز (دودو) بعد انتهاء فترة إعارته من نادي بالميراس البرازيلي على المجهود الذي قدمه للفريق طيلة فترة تواجده وتتمنى له النجاح والتوفيق في تجربته الاحترافية القادمة".

ودخل دودو اهتمام قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر، واللذين يرغبان في الظفر بخدماته، الأمر الذي يصعب مهمة الأهلي في التعاقد مع اللاعب، في ظل عدم قدرة القلعة الحمراء على مجاراة قطبي السعودية في سقف الرواتب المحددة للاعبين الأجانب أو المبالغ المحددة لقيمة الصفقة.

وقدم دودو مستوى قوي في مباراة فريقه ضد الأهلي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في فبراير الماضي في قطر، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهد\ف نظيف وصعد لنصف النهائي قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ الألماني ويلعب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ويتوج بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.