شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منفرد للاعب "الأزمة" فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمود قاعود، لاعب فريق البنك الأهلى، تدريبا منفردا برفقة مدرب أحمال الفريق، عقب العقوبة التي صدرت ضدد اللاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما في مباراة سموحة بالدورى المصرى الممتاز.

وتقدم محمود قاعود باعتذار رسمي لمجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف نصار والجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني، وجميع اللاعبين عما بدر منه في مباراة سموحة بالدورى.

وقام محمود قاعود بتوجيه بعض الإشارات لدى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب، وتدخل عاصم صلاح قائد الفريق لإنهاء الأمر، ولكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج واستكمال المباراة للنهاية.

وأكد اللاعب خلال اعتذاره أنه كان يرغب الاستمرار في الملعب لمساعدة زملائه والفريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة في ظل تواجده في موقف صعب بجدول الدورى، خاصة أن الفريق يملك لاعبين لديهم من الإمكانيات ما يجعلهم في وسط الجدول وليس الوضع الحالى.

وقال اللاعب في اعتذاره لإدارة النادى والجهاز الفنى إنه متقبل لأى عقوبات يتم توقيعها عليه من الجهاز الفني أو إدارة النادي في الفترة المقبلة.

وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى، وغرامة مبدئية مائة وخمسون ألف جنيه وتحويله للتحقيق.